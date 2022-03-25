***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup ortaklık payları (ADR, GDR dahil) ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20?si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yenilenebilir enerji alanına yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yenilenebilir enerji teması çerçevesinde yatırım yapılacak hisse senetlerinin seçiminde, sorumluluk Kurucu?da olmak ve hizmet bedeli Kurucu tarafından karşılanmak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı finans kurumlarından danışmanlık hizmeti alınabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012899BIST