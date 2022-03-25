***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 10:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak, blockchain teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, ortaklık payları ve borçlanma araçlarına yatırılacak olup her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20?si olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri dahil edilemez. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012901
BIST
10:242.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:2414,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0059
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:2416,3627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0343
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:24931,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,84
|Açılış
|: 932,11
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,66
BIST En Aktif Hisseler10:20
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|5.924.848
|% 9,94
|
|RODRG
|16,06
|36.392
|% 7,64
|
|AYEN
|13,83
|10.982.652
|% 7,21
|
|NIBAS
|11,58
|33.650.828
|% 6,93
|
|IZFAS
|5,46
|946.706
|% -8,39
|
|GZNMI
|32,50
|33.853.090
|% -5,85
|
|IDEAS
|21,84
|365.457
|% -5,13
|
|DOBUR
|63,40
|813.342
|% -4,80
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|KRDMD
|15,43
|284.508.485
|% 0,39
|
|SISE
|14,43
|215.994.614
|% 0,84
|
|SMRTG
|16,22
|210.309.584
|% 5,32
|
|THYAO
|28,22
|205.024.613
|% 0,36
|
|SASA
|58,85
|166.650.619
|% 0,51
|
|KARSN
|4,55
|102.755.064
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,28
|60.528.021
|% 1,55
|
|KRDMD
|15,43
|284.508.485
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,96
|64.276.345
|% 0,76
|
|SISE
|14,43
|215.994.614
|% 0,84
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8243
|14,8267
|% 0,02
|
|Euro
|16,2832
|16,3707
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5147
|19,6125
|% 0,18
|
|Frank
|15,9260
|16,0219
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9408
|3,9605
|% 0,08
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-2,31
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,38
|