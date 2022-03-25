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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.03.2022 10:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak XTUMY endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. XTUMY işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm - 100 Endeksi, BIST Tüm Endeksi'ne dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan hisse senetlerinden oluşur. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar?da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşan endekstir. BIST Tüm endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören hisse senetlerinin dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ?ta işlem gören (XTUMY endeksine dahil) ihraççı payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012912


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ULUSE 77,45 9.449.829 % 9,94  
NIBAS 11,65 45.642.391 % 7,57  
PKENT 249,00 71.198.078 % 7,14  
AKSA 43,00 108.966.110 % 7,07  
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Euro 16,3275 16,3442 % 0,10  
Sterlin 19,4912 19,5889 % 0,06  
Frank 15,9218 16,0177 % 0,36  
Riyal 3,9398 3,9595 % 0,06  
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Altın Ons 1.956 1.956 -1,49  
Altın Gr. 932 932 -0,78  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,53 25,55 0,01  
Gümüş Gr. 12,16 12,17 0,00  
B. Petrol 118 118 -1,19  
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