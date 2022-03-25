***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 10:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon portföyü, risk limitleri dahilinde, getiri optimizasyonu hedeflenerek yönetilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları dahil, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012916
BIST
10:252.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,01
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:2514,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:2516,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0407
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:25931,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,04
|Açılış
|: 931,64
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,63
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|8.920.226
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,60
|36.835.943
|% 7,11
|
|PKENT
|248,40
|40.034.387
|% 6,88
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|IZFAS
|5,63
|1.136.392
|% -5,54
|
|IDEAS
|21,96
|3.825.012
|% -4,60
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|SANEL
|6,38
|361.344
|% -2,89
|
|ANHYT
|14,20
|6.597.535
|% -2,85
|
|KRDMD
|15,38
|337.543.337
|% 0,07
|
|SMRTG
|16,18
|250.664.348
|% 5,06
|
|SISE
|14,40
|239.817.328
|% 0,63
|
|THYAO
|28,22
|239.795.459
|% 0,36
|
|SASA
|58,85
|199.025.988
|% 0,51
|
|KARSN
|4,55
|113.853.191
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,25
|77.025.750
|% 0,62
|
|KRDMD
|15,38
|337.543.337
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,95
|69.617.668
|% 0,51
|
|SISE
|14,40
|239.817.328
|% 0,63
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8252
|14,8301
|% 0,04
|
|Euro
|16,3516
|16,3627
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,5045
|19,6023
|% 0,13
|
|Frank
|15,9246
|16,0205
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9403
|3,9600
|% 0,07
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-3,11
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,10
|