***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fona dahil edilebilecek yurt içi ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı %60'ı, yabancı ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı ise %40'ı geçemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarından korumak amacıyla fon, yurt içi ve yurt dışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%25'e kadar düşürebilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden altın, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon getirisinin temelini varlık dağılım kararları oluşturmaktadır. Fon portföyü, risk limitleri dahilinde getiri optimizasyonu gerçekleştirerek otomatize bir şekilde varlık dağılım kararları alan bir portföy yönetim modeli (Robo Dağılım Modülü) tarafından oluşturulmaktadır. Varlık dağılım kararları varlıkların ileriye yönelik getiri beklentilerinin, geçmiş performanslarının, oynaklık seviyelerinin ve getirilerinin birbirleriyle olan istatistiki ilişkilerinin belirlenen parametreler çerçevesinde analiz edilerek optimize edildiği bir algoritma tarafından sağlanmaktadır. Tüm varlık gruplarına ilişkin yatırım kararları vadeli işlem sözleşmeleri, borsa yatırım fonları ve yatırım fonu katılma payları öncelik sırasıyla uygulanmaktadır. Piyasa şartlarına bağlı olarak yatırım yapılacak sermaye piyasası aracının likidite koşullarının uygun olmaması ve aracın ilgili varlık grubunun getirisini yeterli düzeyde yansıtmadığının değerlendirilmesi durumlarında, anılan varlık grubunu en iyi temsil eden ve işlem maliyeti açısından en uygun olan diğer yatırım araçlarına yatırım yapma kararı portföy yöneticisi tarafından alınabilir. Uygulanan varlık dağılımlarına ilişkin güncellemelerin yatırım vadesi sonunda yapılması esas olup, toplam portföy veya varlık sınıfı bazında önceden tanımlanan oynaklık ve getiri limitlerinin dışına çıkılması durumunda yatırım vadesinden bağımsız olarak güncelleme yapılması da mümkündür. Fon toplam değerinin %80'i ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. 4-5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033237BIST