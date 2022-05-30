***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYISPO00928Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi07.06.2022Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi, pay piyasası, diğer TL cinsi yatırım araçları ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon portföyünün (fon portföy değerinin) sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören pay senetlerinden oluşacaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak Kurul tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası işlemleri, yurt içi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), yapılandırılmış yatırım aracı (Credit Linked Note), kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Fon, döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarına/eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiği, eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), yapılandırılmış yatırım araçlarına (CLN), altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yer alabilecek tüm varlıklara (emtia dahil) dayalı olarak oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonları ile menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebi ile kur riski içerebilir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Fon yatırım stratejisini uygularken nakdi ve/veya gayri nakdi kredi alabilir, kredili menkul kıymet işlemi yapabilir, organize veya tezgahüstü piyasalarda repo, menkul kıymet tercihli repo, pay senedi repo işlemleri ve benzeri diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon açığa satış yapabilir. Fon portföyünde bulunan tüm paylar ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç işlemlere dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla, yatırım yaptığı para piyasası ve sermaye piyasası araçları ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak verebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçeklaç (vadeli işlem ve opsiyon sö Tercihli Ve/Veya Pay Senedi Razarı ve Repo/Ters Repo Pazarıredili menkul kıymet alımı ve onrasında oluşabilecek risklilelirlenen fiyat esas alınır. F Fax irim/1033238BIST