***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.06.2022 10:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak, yarı iletken üreticisi, yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, yarı iletken teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036857
BIST
11:012.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
11:0117,2576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1472
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,0425
11:0118,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0910
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,8779
11:011.029,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.029,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler10:59
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.314.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,54
|177.372.178
|% 8,32
|
|EUREN
|23,34
|221.796.761
|% 8,06
|
|TSGYO
|5,77
|34.686.100
|% -5,10
|
|ULUUN
|19,90
|41.287.979
|% -4,23
|
|SOKM
|13,41
|54.626.298
|% -3,94
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|KAPLM
|56,85
|403.180
|% -3,15
|
|THYAO
|47,60
|1.817.881.457
|% 1,93
|
|EREGL
|32,26
|575.217.170
|% -2,95
|
|SISE
|22,22
|471.504.491
|% 0,00
|
|SASA
|43,14
|421.829.748
|% -1,87
|
|KRDMD
|13,68
|356.605.409
|% -2,22
|
|DOHOL
|4,07
|317.571.378
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,58
|199.099.909
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,74
|185.696.500
|% -0,21
|
|THYAO
|47,60
|1.817.881.457
|% 1,93
|
|SEGYO
|1,17
|42.811.368
|% 0,86
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2452
|17,2514
|% 0,82
|
|Euro
|18,0665
|18,0978
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,0198
|21,1252
|% 0,07
|
|Frank
|17,3087
|17,4130
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5786
|4,6016
|% 0,69
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,19
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,13
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,09
|
Seans Raporu
10:59
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-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 02 kaybederek (% -0.39 ) 2, 784
-
11:14XU100
Endeks 2, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 9, 351.00 milyon TL de
-
11:12ULUUN
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 388 adet işlem
-
11:10SOKM
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 944, 646 adet işlem
-
11:09XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 8, 805.00 milyon TL de