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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.06.2022 10:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak, yarı iletken üreticisi, yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, yarı iletken teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036857


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CASA 130,90 540.617 % 10,00  
UFUK 55,45 2.314.389 % 9,91  
BRKO 1,25 935.175 % 9,65  
BERA 13,54 177.372.178 % 8,32  
EUREN 23,34 221.796.761 % 8,06  
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Dolar 17,2452 17,2514 % 0,82  
Euro 18,0665 18,0978 % 0,48  
Sterlin 21,0198 21,1252 % 0,07  
Frank 17,3087 17,4130 % 0,36  
Riyal 4,5786 4,6016 % 0,69  
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10:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -15,19  
Altın Gr. 1.028 1.028 -2,17  
Cumhuriyet 6.804 6.907 144,00  
Tam 6.770 6.942 13,45  
Yarım 3.272 3.358 6,50  
Çeyrek 1.641 1.679 3,25  
Gümüş.Ons 21,50 21,53 -0,39  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 -0,13  
B. Petrol 120 120 -2,09  
Seans Raporu 10:59
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