***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









liz edilerek optimize edildiği bir algoritma tarafından sağlanmaktadır. Tüm varlık gruplarına ilişkin yatırım kararları vadeli işlem sözleşmeleri, borsa yatırım fonları ve yatırım fonu katılma payları öncelik sırasıyla uygulanmaktadır. Piyasa şartlarına bağlı olarak yatırım yapılacak sermaye piyasası aracının likidite koşullarının uygun olmaması ve aracın ilgili varlık grubunun getirisini yeterli düzeyde yansıtmadığının değerlendirilmesi durumlarında, anılan varlık grubunu en iyi temsil eden ve işlem maliyeti açısından en uygun olan diğer yatırım araçlarına yatırım yapma kararı portföy yöneticisi tarafından alınabilir. Uygulanan varlık dağılımlarına ilişkin güncellemelerin yatırım vadesi sonunda yapılması esas olup, toplam portföy veya varlık sınıfı bazında önceden tanımlanan oynaklık ve getiri limitlerinin dışına çıkılması durumunda yatırım vadesinden bağımsız olarak güncelleme yapılması da mümkündür. Fon toplam değerinin %80?i ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036864BIST