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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.07.2022 10:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren, siber güvenlik teknolojilerinin ve ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045685


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BIST En Aktif Hisseler12:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 9,24 101.811.501 % 10,00  
ANGEN 32,14 113.763.954 % 9,99  
KLRHO 11,41 21.139.812 % 9,92  
UFUK 77,00 203.511 % 9,69  
TMSN 34,18 153.167.647 % 9,06  
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12:12 Alış Satış %  
Dolar 17,4953 17,5022 % 0,59  
Euro 17,7502 17,7662 % 1,22  
Sterlin 20,8560 20,9606 % 1,33  
Frank 17,8801 17,9878 % 0,69  
Riyal 4,6445 4,6678 % 0,54  
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12:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 13,15  
Altın Gr. 967 967 11,26  
Cumhuriyet 6.543 6.642 37,00  
Tam 6.586 6.659 -45,00  
Yarım 3.200 3.251 -14,00  
Çeyrek 1.605 1.625 -7,00  
Gümüş.Ons 18,94 18,98 0,26  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 0,19  
B. Petrol 103 103 2,01  
Seans Raporu 12:12
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