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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.08.2022 09:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 12.12.2019 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Ayşe İZAT 12.12.2019 (2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Ali Erdal Aral İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Sezercan İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052775


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 51,50 57.100.948 % 0,00  
ADEL 28,84 20.706.286 % 0,00  
AGYO 4,99 29.097.093 % 0,00  
AKBNK 9,37 2.586.788.111 % 0,00  
AKSGY 3,68 60.850.937 % 0,00  
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Dolar 17,9579 17,9673 % 0,31  
Euro 18,2775 18,2897 % 0,27  
Sterlin 21,6148 21,7232 % 0,27  
Frank 18,6098 18,7219 % 0,34  
Riyal 4,7604 4,7842 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,45  
Altın Gr. 1.024 1.024 1,25  
Cumhuriyet 6.846 6.950 -3,00  
Tam 6.867 6.934 -56,00  
Yarım 3.346 3.390 -28,00  
Çeyrek 1.678 1.695 -13,00  
Gümüş.Ons 19,96 19,98 0,08  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 0,05  
B. Petrol 95,69 95,69 0,77  
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