***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.08.2022 09:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 12.12.2019 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Ayşe İZAT 12.12.2019 (2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Ali Erdal Aral İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Sezercan İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052775
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
0
En Düşük
0
18:0517,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0484
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2963
En Düşük
18,1988
18:051.024,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.024,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.025,89
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|51,50
|57.100.948
|% 0,00
|
|ADEL
|28,84
|20.706.286
|% 0,00
|
|AGYO
|4,99
|29.097.093
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|AKSGY
|3,68
|60.850.937
|% 0,00
|
|ACSEL
|51,50
|57.100.948
|% 0,00
|
|ADEL
|28,84
|20.706.286
|% 0,00
|
|AGYO
|4,99
|29.097.093
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|AKSGY
|3,68
|60.850.937
|% 0,00
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9579
|17,9673
|% 0,31
|
|Euro
|18,2775
|18,2897
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,6148
|21,7232
|% 0,27
|
|Frank
|18,6098
|18,7219
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7604
|4,7842
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|1,25
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.867
|6.934
|-56,00
|
|Yarım
|3.346
|3.390
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.695
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,05
|
|B. Petrol
|95,69
|95,69
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE