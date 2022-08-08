***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Murat Karluk ÇETİNKAYA 23.12.2019 Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü - Bölüm Müdürü(2017-Devam), Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü - İnşaat Birimi-Müdür Yardımcısı (2011-2017) 20Selim KOCAOĞLU 23.12.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör (2020-Devam), İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (2014-2020)Burak Sezercan İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016)Seha Özgüç İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052778BIST