***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Murat Karluk ÇETİNKAYA 04.03.2019 Türkiye İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yön. Bölümü/ Gayrimenkul Yön. Birimi/ Müdür Yardımcısı (2011-devam) 18Selim KOCAOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014)Burak Sezercan İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016)Seha Özgüç İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yrdımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052787BIST