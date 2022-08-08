***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.08.2022 09:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Murat Karluk ÇETİNKAYA 04.03.2019 Türkiye İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yön. Bölümü/ Gayrimenkul Yön. Birimi/ Müdür Yardımcısı (2011-devam) 15
Selim KOCAOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014) -
Burak Sezercan İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016)
Seha Özgüç İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052788
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
0
En Düşük
0
18:0517,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0535
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,2977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0564
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2977
En Düşük
18,1988
18:051.025,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.024,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.025,89
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|51,50
|57.100.948
|% 0,00
|
|ADEL
|28,84
|20.706.286
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|312.860.604
|% 0,00
|
|AKSEN
|30,24
|150.275.835
|% 0,00
|
|ANELE
|2,46
|13.164.979
|% 0,00
|
|ACSEL
|51,50
|57.100.948
|% 0,00
|
|ADEL
|28,84
|20.706.286
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|312.860.604
|% 0,00
|
|AKSEN
|30,24
|150.275.835
|% 0,00
|
|ANELE
|2,46
|13.164.979
|% 0,00
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9565
|17,9686
|% 0,31
|
|Euro
|18,2838
|18,2956
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,6280
|21,7364
|% 0,33
|
|Frank
|18,6085
|18,7206
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|1,57
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.872
|6.935
|-55,00
|
|Yarım
|3.349
|3.391
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.695
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,54
|0,06
|
|B. Petrol
|95,79
|95,79
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE