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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.08.2022 09:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Murat Karluk ÇETİNKAYA 04.03.2019 Türkiye İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yön. Bölümü/ Gayrimenkul Yön. Birimi/ Müdür Yardımcısı (2011-devam) 18
Selim KOCAOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014)
Burak Sezercan İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016
Seha Özgüç İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052789


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OBASE 15,36 12.059.996 % 9,95  
EDATA 16,25 22.958.743 % 9,95  
AVTUR 2,45 2.694.855 % 9,87  
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Sterlin 21,6448 21,7533 % 0,41  
Frank 18,6611 18,7736 % 0,61  
Riyal 4,7640 4,7879 % 0,24  
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11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -2,47  
Altın Gr. 1.025 1.025 1,97  
Cumhuriyet 6.846 6.950 -3,00  
Tam 6.882 6.934 -56,00  
Yarım 3.354 3.391 -27,00  
Çeyrek 1.682 1.695 -13,00  
Gümüş.Ons 20,01 20,05 0,13  
Gümüş Gr. 11,57 11,58 0,11  
B. Petrol 94,28 94,28 -0,64  
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