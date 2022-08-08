***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.08.2022 09:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Murat Karluk ÇETİNKAYA 04.03.2019 Türkiye İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yön. Bölümü/ Gayrimenkul Yön. Birimi/ Müdür Yardımcısı (2011-devam) 18
Selim KOCAOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014)
Burak Sezercan İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016
Seha Özgüç İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052789
BIST
11:332.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 32,45
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.784
En Düşük
2.759
11:3317,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
11:3318,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0715
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
11:331.024,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.024,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler11:31
|DAPGM
|38,96
|55.932.499
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|38.286.320
|% 9,99
|
|OBASE
|15,36
|12.059.996
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|22.958.743
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.694.855
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|12.136.222
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|190.775.823
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,80
|9.584.137
|% -8,03
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|YAYLA
|4,53
|6.786.044
|% -5,43
|
|THYAO
|58,35
|1.648.609.111
|% 0,26
|
|EREGL
|28,24
|801.285.297
|% 2,39
|
|SASA
|51,30
|646.541.870
|% 3,01
|
|SISE
|23,70
|551.116.996
|% 1,28
|
|AKBNK
|9,23
|526.495.168
|% -1,49
|
|SKBNK
|2,37
|304.679.044
|% 7,24
|
|EKGYO
|3,48
|346.376.122
|% -0,57
|
|TSKB
|3,25
|313.353.333
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,18
|475.411.247
|% -1,15
|
|ZOREN
|2,42
|213.564.372
|% 3,42
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9568
|17,9680
|% 0,31
|
|Euro
|18,3034
|18,3174
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,6448
|21,7533
|% 0,41
|
|Frank
|18,6611
|18,7736
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,24
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.882
|6.934
|-56,00
|
|Yarım
|3.354
|3.391
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.695
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,11
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|-0,64
|