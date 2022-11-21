***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 09:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 01.08.2022 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 01.04.2020-31.07.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Proje Yöneticisi 01.01.2017-31.03.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdürü 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081250
BIST
11:544.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,43
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:5418,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:5419,0848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1502
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0755
11:541.042,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.042,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,11
BIST En Aktif Hisseler11:54
|YEOTK
|97,35
|159.479.422
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|31.597.949
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|23.333.027
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.308.922
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|32.030.595
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|178.433.167
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.154.865
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|127.816.669
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|189,60
|2.082.036.344
|% 8,53
|
|THYAO
|106,70
|1.741.867.453
|% 0,09
|
|ASELS
|40,56
|1.175.324.452
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,63
|1.089.298.929
|% 2,55
|
|PETKM
|15,16
|1.055.776.164
|% 1,07
|
|EKGYO
|5,63
|1.089.298.929
|% 2,55
|
|SKBNK
|2,42
|343.404.166
|% -0,41
|
|ALBRK
|3,44
|484.793.027
|% -0,29
|
|ADESE
|1,37
|142.272.680
|% 2,24
|
|TSKB
|3,39
|284.055.506
|% 0,30
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6193
|18,6246
|% 0,08
|
|Euro
|19,0765
|19,0848
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,9302
|22,0402
|% -0,53
|
|Frank
|19,4004
|19,5173
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,05
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-6,83
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.958
|7.078
|-53,00
|
|Yarım
|3.379
|3.460
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,98
|86,98
|-0,64
|