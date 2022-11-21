***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 09:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 01.08.2022 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 01.04.2020-31.07.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Proje Yöneticisi 01.01.2017-31.03.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdürü 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 0212 386 29 05 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
GÖKÇE KINCAL Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081261
BIST
11:554.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,04
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:5518,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:5519,0848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1502
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0755
11:551.042,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.042,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,11
BIST En Aktif Hisseler11:53
|YEOTK
|97,35
|157.907.803
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|23.321.303
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|30.777.704
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.308.922
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|32.010.971
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|177.584.743
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.146.429
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|127.416.788
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|188,80
|2.059.237.452
|% 8,07
|
|THYAO
|106,80
|1.729.539.607
|% 0,19
|
|ASELS
|40,60
|1.149.752.215
|% 2,22
|
|EKGYO
|5,63
|1.080.939.437
|% 2,55
|
|PETKM
|15,15
|1.051.386.733
|% 1,00
|
|EKGYO
|5,63
|1.080.939.437
|% 2,55
|
|SKBNK
|2,42
|339.486.140
|% -0,41
|
|ALBRK
|3,44
|484.204.757
|% -0,29
|
|ADESE
|1,37
|141.947.352
|% 2,24
|
|TSKB
|3,39
|282.740.796
|% 0,30
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6189
|18,6222
|% 0,07
|
|Euro
|19,0933
|19,1004
|% -0,70
|
|Sterlin
|21,9411
|22,0511
|% -0,48
|
|Frank
|19,4051
|19,5220
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,05
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.043
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.963
|7.079
|-52,00
|
|Yarım
|3.382
|3.461
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|-0,42
|