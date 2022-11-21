***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 09:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 01.08.2022 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 01.04.2020-31.07.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Proje Yöneticisi 01.01.2017-31.03.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdürü 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 0212 386 29 05 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081263
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
0
En Düşük
0
18:0018,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0019,1096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1254
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
18:001.043,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.044,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|65,20
|6.124.467
|% 0,00
|
|ADESE
|1,34
|307.560.423
|% 0,00
|
|AGESA
|38,20
|355.747.519
|% 0,00
|
|AGYO
|4,68
|27.795.441
|% 0,00
|
|AGHOL
|90,40
|86.964.645
|% 0,00
|
|ADEL
|65,20
|6.124.467
|% 0,00
|
|ADESE
|1,34
|307.560.423
|% 0,00
|
|AGESA
|38,20
|355.747.519
|% 0,00
|
|AGYO
|4,68
|27.795.441
|% 0,00
|
|AGHOL
|90,40
|86.964.645
|% 0,00
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% 0,00
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6161
|18,6213
|% 0,06
|
|Euro
|19,0968
|19,1096
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,9174
|22,0273
|% -0,59
|
|Frank
|19,3619
|19,4786
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.961
|7.092
|-39,00
|
|Yarım
|3.380
|3.467
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.733
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,95
|86,95
|-0,67
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 4, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 81, 440.00 milyon TL de
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS