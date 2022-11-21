***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıDoruk Ergun 01.08.2022 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 01.04.2020-31.07.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Proje Yöneticisi 01.01.2017-31.03.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdürü 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGÖKÇE KINCAL Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081268BIST