***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 01.08.2022 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 01.04.2020-31.07.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Proje Yöneticisi 01.01.2017-31.03.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdürü 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
GÖKÇE KINCAL Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081275
BIST
10:074.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,12
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.525
En Düşük
4.500
10:0718,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:0719,1231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1119
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:071.044,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.044,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:07
|SEYKM
|9,57
|16.689.705
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|954.908
|% 10,00
|
|ALFAS
|85,55
|11.673.640
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|31.456.631
|% 9,95
|
|BRKSN
|18,05
|1.547.233
|% 9,93
|
|SASA
|135,90
|46.182.082
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|29.355.671
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|6.747.588
|% -9,95
|
|MNDRS
|6,91
|9.891.615
|% -7,99
|
|AKENR
|5,43
|4.508.889
|% -6,22
|
|KONTR
|175,80
|603.800.054
|% 0,63
|
|THYAO
|107,10
|323.901.504
|% 0,47
|
|PETKM
|15,31
|264.126.744
|% 2,07
|
|EKGYO
|5,55
|194.267.198
|% 1,09
|
|KARSN
|13,82
|193.887.949
|% 8,05
|
|EKGYO
|5,55
|194.267.198
|% 1,09
|
|ALBRK
|3,61
|108.752.170
|% 4,64
|
|SKBNK
|2,48
|45.963.541
|% 2,06
|
|PETKM
|15,31
|264.126.744
|% 2,07
|
|ADESE
|1,36
|22.129.273
|% 1,49
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6163
|18,6236
|% 0,08
|
|Euro
|19,1131
|19,1231
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,9355
|22,0455
|% -0,50
|
|Frank
|19,3793
|19,4960
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,05
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.961
|7.092
|-39,00
|
|Yarım
|3.380
|3.467
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.733
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|-0,63
|