***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 10:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 01.08.2022 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 01.04.2020-31.07.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Proje Yöneticisi 01.01.2017-31.03.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdürü 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081288
BIST
10:344.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 7,91
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.537
En Düşük
4.500
10:3418,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:3419,1223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1127
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:341.044,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.044,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:32
|MZHLD
|169,40
|1.897.788
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|20.124.943
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.529.342
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|14.030.371
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|43.717.588
|% 9,95
|
|SASA
|135,90
|129.488.782
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.192.597
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|89.117.692
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|13.166.421
|% -9,95
|
|MEGAP
|6,11
|8.556.642
|% -8,67
|
|KONTR
|181,20
|1.413.311.988
|% 3,72
|
|THYAO
|107,60
|819.188.212
|% 0,94
|
|PETKM
|15,25
|552.542.207
|% 1,67
|
|EKGYO
|5,59
|477.621.107
|% 1,82
|
|EREGL
|37,08
|437.978.678
|% 0,49
|
|EKGYO
|5,59
|477.621.107
|% 1,82
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|ADESE
|1,40
|70.562.338
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,48
|118.809.160
|% 2,06
|
|YKBNK
|11,09
|423.332.808
|% 1,28
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6223
|% 0,07
|
|Euro
|19,1191
|19,1298
|% -0,55
|
|Sterlin
|21,9425
|22,0525
|% -0,47
|
|Frank
|19,3777
|19,4944
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,06
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-5,51
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.966
|7.089
|-42,00
|
|Yarım
|3.383
|3.466
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,32
|87,32
|-0,30
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:47SUWEN
Yüzde 6.09 oranında artışla 61.80 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 963 adet işlem
-
10:46BSOKE
Yüzde 7.88 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 159, 697 adet işlem
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, AKSEN, FROTO
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 49 kaybederek (% -0.01 ) 3, 986
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, ALFAS, BRKSN, EDIP, MZHLD, SEYKM