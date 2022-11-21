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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.11.2022 10:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 01.08.2022 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 01.04.2020-31.07.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Proje Yöneticisi 01.01.2017-31.03.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdürü 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081288


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SEYKM 9,57 20.124.943 % 10,00  
BRKSN 18,06 2.529.342 % 9,99  
ALFAS 85,55 14.030.371 % 9,96  
EUREN 70,15 43.717.588 % 9,95  
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Dolar 18,6176 18,6223 % 0,07  
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Sterlin 21,9425 22,0525 % -0,47  
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Riyal 4,9398 4,9645 % 0,06  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 -5,51  
Altın Gr. 1.044 1.045 -1,70  
Cumhuriyet 6.987 7.106 -52,00  
Tam 6.966 7.089 -42,00  
Yarım 3.383 3.466 -20,00  
Çeyrek 1.691 1.732 -11,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,81 -0,11  
Gümüş Gr. 12,47 12,49 -0,03  
B. Petrol 87,32 87,32 -0,30  
Seans Raporu 10:32
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