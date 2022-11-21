***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 10:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 01.08.2022 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 01.04.2020-31.07.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Proje Yöneticisi 01.01.2017-31.03.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdürü 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081294
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
0
En Düşük
0
18:0018,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0019,1155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1195
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
18:001.044,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.044,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler18:00
|COSMO
|99,60
|3.152.923
|% 4,79
|
|KARYE
|33,80
|1.140.851
|% 4,39
|
|AKSEN
|48,60
|4.398.932
|% 3,89
|
|EDATA
|24,86
|27.114.170
|% 3,84
|
|KLMSN
|21,20
|3.051.804
|% 3,62
|
|PRDGS
|10,32
|229.687.477
|% -9,95
|
|KONTR
|161,00
|106.019.949
|% -7,84
|
|AKENR
|5,70
|1.768.454
|% -1,55
|
|ATAGY
|3,46
|2.309.680
|% -1,14
|
|ALCTL
|86,00
|180.301.150
|% -1,09
|
|THYAO
|106,70
|7.724.043.503
|% 0,09
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|PETKM
|15,14
|4.200.214.900
|% 0,93
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 0,00
|
|PETKM
|15,14
|4.200.214.900
|% 0,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6143
|18,6255
|% 0,09
|
|Euro
|19,1055
|19,1155
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,9185
|22,0284
|% -0,58
|
|Frank
|19,3684
|19,4851
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9355
|4,9603
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.961
|7.092
|-39,00
|
|Yarım
|3.380
|3.467
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.733
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,95
|86,95
|-0,67
|