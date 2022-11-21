***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 10:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081323
BIST
10:334.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 9,89
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.537
En Düşük
4.500
10:3318,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:3319,1298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1052
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:331.044,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.044,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:32
|SEYKM
|9,57
|20.232.643
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.931.329
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.594.232
|% 9,99
|
|RYSAS
|20,60
|13.360.896
|% 9,98
|
|ALFAS
|85,55
|14.137.565
|% 9,96
|
|SASA
|135,90
|131.080.035
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.211.741
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|90.691.447
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|18.723.659
|% -9,95
|
|MEGAP
|6,05
|8.630.579
|% -9,57
|
|KONTR
|180,70
|1.432.595.536
|% 3,43
|
|THYAO
|107,50
|836.735.524
|% 0,84
|
|PETKM
|15,27
|563.326.894
|% 1,80
|
|EKGYO
|5,60
|506.444.425
|% 2,00
|
|EREGL
|37,04
|450.144.831
|% 0,38
|
|EKGYO
|5,60
|506.444.425
|% 2,00
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|ADESE
|1,40
|73.378.402
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,47
|125.032.946
|% 1,65
|
|YKBNK
|11,10
|428.153.743
|% 1,37
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6223
|% 0,07
|
|Euro
|19,1191
|19,1298
|% -0,55
|
|Sterlin
|21,9451
|22,0551
|% -0,46
|
|Frank
|19,3836
|19,5004
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,07
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-4,00
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.974
|7.097
|-34,00
|
|Yarım
|3.387
|3.470
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.734
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,91
|86,91
|-0,71
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:47SUWEN
Yüzde 6.09 oranında artışla 61.80 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 963 adet işlem
-
10:46BSOKE
Yüzde 7.88 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 159, 697 adet işlem
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, AKSEN, FROTO
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 49 kaybederek (% -0.01 ) 3, 986
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, ALFAS, BRKSN, EDIP, MZHLD, SEYKM