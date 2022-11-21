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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.11.2022 10:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081323


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,22% |  9,89
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Önceki Kapanış :  4.527  
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BIST En Aktif Hisseler10:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEYKM 9,57 20.232.643 % 10,00  
MZHLD 169,40 1.931.329 % 10,00  
BRKSN 18,06 2.594.232 % 9,99  
RYSAS 20,60 13.360.896 % 9,98  
ALFAS 85,55 14.137.565 % 9,96  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 18,6176 18,6223 % 0,07  
Euro 19,1191 19,1298 % -0,55  
Sterlin 21,9451 22,0551 % -0,46  
Frank 19,3836 19,5004 % -0,25  
Riyal 4,9398 4,9646 % 0,07  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.745 -4,00  
Altın Gr. 1.046 1.046 -0,64  
Cumhuriyet 6.987 7.106 -52,00  
Tam 6.974 7.097 -34,00  
Yarım 3.387 3.470 -16,00  
Çeyrek 1.693 1.734 -9,00  
Gümüş.Ons 20,81 20,83 -0,09  
Gümüş Gr. 12,47 12,49 -0,03  
B. Petrol 86,91 86,91 -0,71  
Seans Raporu 10:32
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