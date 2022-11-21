***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 15:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HÜSEYİN GAYDE 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
ALPER GÖKPINAR 15.06.2022 2022- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2015-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ALPER GÖKPINAR Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081394
BIST
15:434.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -33,66
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.464
15:4318,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
15:4319,0807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1543
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
15:431.042,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.042,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler15:41
|SEYKM
|9,57
|28.310.298
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|35.366.996
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|181.695.470
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|33.839.390
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.832.707
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|246.336.009
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|5.230.785
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|202.775.806
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,22
|92.454.821
|% -7,03
|
|MEGAP
|6,22
|92.454.821
|% -7,03
|
|THYAO
|104,90
|3.920.942.225
|% -1,59
|
|ASELS
|40,82
|3.496.857.718
|% 2,77
|
|KONTR
|192,10
|3.222.477.173
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,62
|2.721.392.423
|% 2,37
|
|EREGL
|36,94
|2.489.722.871
|% 0,11
|
|EKGYO
|5,62
|2.721.392.423
|% 2,37
|
|ALBRK
|3,50
|848.423.192
|% 1,45
|
|SKBNK
|2,41
|582.037.081
|% -0,82
|
|ADESE
|1,40
|310.788.673
|% 4,48
|
|YKBNK
|10,98
|2.002.967.279
|% 0,27
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6205
|18,6303
|% 0,11
|
|Euro
|19,0766
|19,0848
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,9244
|22,0344
|% -0,55
|
|Frank
|19,3667
|19,4834
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% 0,08
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-8,59
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|6.985
|7.091
|-15,00
|
|Tam
|6.987
|7.068
|-63,00
|
|Yarım
|3.399
|3.455
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.727
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|87,40
|87,40
|-0,22
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56BIMAS
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 125.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 250, 975 adet işlem
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -60, 41 kaybederek (% -1.23 ) 4, 858
-
15:55XU100
Endeks 4, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 59, 627.00 milyon TL de
-
15:55MTRKS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 39.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 352 adet işlem
-
15:54MARTI
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 381, 715 adet işlem