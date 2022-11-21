***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 15:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HÜSEYİN GAYDE 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
ALPER GÖKPINAR 15.06.2022 2022- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2015-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ALPER GÖKPINAR MÜDÜR YARDIMCISI 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081396
BIST
16:414.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -17,62
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.464
16:4118,6252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
16:4119,1034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1316
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
16:411.043,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.043,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YEOTK
|97,35
|182.914.098
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|28.837.853
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|35.695.820
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|33.967.364
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|41.729.577
|% 9,99
|
|SILVR
|19,26
|5.784.471
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,27
|98.981.515
|% -6,28
|
|MEGAP
|6,27
|98.981.515
|% -6,28
|
|HEDEF
|15,90
|17.112.578
|% -4,04
|
|BIMAS
|125,70
|1.072.745.169
|% -3,83
|
|EKGYO
|5,71
|3.438.180.554
|% 4,01
|
|KONTR
|192,10
|3.229.597.167
|% 9,96
|
|PGSUS
|338,00
|1.720.576.705
|% -2,40
|
|KOZAL
|263,90
|1.426.464.958
|% 3,29
|
|BIMAS
|125,70
|1.072.745.169
|% -3,83
|
|EKGYO
|5,71
|3.438.180.554
|% 4,01
|
|ALBRK
|3,52
|897.360.162
|% 2,03
|
|ADESE
|1,43
|353.601.453
|% 6,72
|
|CEMAS
|2,50
|243.230.316
|% 4,17
|
|HALKB
|9,38
|813.595.635
|% -2,09
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6160
|18,6252
|% 0,08
|
|Euro
|19,0954
|19,1034
|% -0,68
|
|Sterlin
|21,9259
|22,0358
|% -0,55
|
|Frank
|19,3517
|19,4683
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9417
|4,9664
|% 0,10
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-5,92
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|-2,00
|
|Tam
|7.005
|7.086
|-45,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-0,48
|
Seans Raporu
16:41
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16:56IEYHO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 708, 114 adet işlem
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 71 kaybederek (% -1.05 ) 4, 867
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16:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GESAN, SEYKM
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16:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EKGYO
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16:55XU100
Endeks 4, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 67, 043.00 milyon TL de