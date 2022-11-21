***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 15:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Alper Gökpınar 15.06.2022 2022- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2015-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 0212 386 29 05 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ALPER GÖKPINAR Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081403
BIST
16:414.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -17,62
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.464
16:4118,6263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
16:4119,1063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1287
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
16:411.043,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.043,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler16:41
|OBASE
|28,16
|35.695.820
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|33.967.364
|% 10,00
|
|AZTEK
|30,46
|148.198.749
|% 9,96
|
|ALFAS
|85,55
|20.637.398
|% 9,96
|
|CONSE
|12,14
|286.129.291
|% 9,96
|
|GRSEL
|17,92
|24.508.088
|% -2,45
|
|ZEDUR
|33,62
|789.851
|% -1,12
|
|ENSRI
|28,18
|31.672.310
|% 1,00
|
|MNDTR
|25,14
|46.013.368
|% 1,21
|
|BMSTL
|29,92
|58.362.367
|% 1,22
|
|KCAER
|59,20
|406.849.748
|% 9,83
|
|PRDGS
|12,60
|392.226.853
|% 9,95
|
|HKTM
|101,60
|168.848.270
|% 9,90
|
|AZTEK
|30,46
|148.198.749
|% 9,96
|
|KLRHO
|29,42
|138.295.457
|% 6,59
|
|SEGYO
|2,39
|98.853.149
|% 3,46
|
|PRDGS
|12,60
|392.226.853
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,95
|97.660.782
|% 3,11
|
|KCAER
|59,20
|406.849.748
|% 9,83
|
|AZTEK
|30,46
|148.198.749
|% 9,96
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6263
|% 0,09
|
|Euro
|19,0941
|19,1063
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,9363
|22,0463
|% -0,50
|
|Frank
|19,3729
|19,4896
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,08
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-5,92
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|-2,00
|
|Tam
|7.005
|7.086
|-45,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-0,48
|
Seans Raporu
16:41
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16:56IEYHO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 708, 114 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 71 kaybederek (% -1.05 ) 4, 867
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16:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GESAN, SEYKM
-
16:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EKGYO
-
16:55XU100
Endeks 4, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 67, 043.00 milyon TL de