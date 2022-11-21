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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.11.2022 15:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İşmi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Alper Gökpınar 15.06.2022 2022- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2015-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Alper Gökpınar Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081410


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 227,80 257.070.069 % 10,00  
ARDYZ 9,35 246.691.307 % 10,00  
IMASM 154,00 34.027.424 % 10,00  
MRSHL 342,10 26.312.411 % 10,00  
SEYKM 9,57 29.230.223 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6133 18,6155 % 0,03  
Euro 19,0926 19,0999 % -0,70  
Sterlin 21,9114 22,0212 % -0,61  
Frank 19,3467 19,4632 % -0,44  
Riyal 4,9387 4,9635 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -11,20  
Altın Gr. 1.039 1.039 -7,12  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.957 7.057 -74,00  
Yarım 3.384 3.450 -36,00  
Çeyrek 1.687 1.724 -19,00  
Gümüş.Ons 20,77 20,80 -0,12  
Gümüş Gr. 12,41 12,42 -0,10  
B. Petrol 83,28 83,28 -4,34  
Seans Raporu 18:05
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