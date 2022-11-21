***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.11.2022 15:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HÜSEYİN GAYDE 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
ALPER GÖKPINAR 15.06.2022 2022- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2015-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 0212 386 29 05 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ALPER GÖKPINAR Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081418
BIST
16:454.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,92
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.464
16:4518,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
16:4519,1022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1328
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
16:451.043,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.043,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MZHLD
|169,40
|2.875.396
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|182.914.098
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|28.837.853
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|35.695.820
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|33.967.364
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|260.373.120
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|5.784.471
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|216.218.114
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,27
|98.981.515
|% -6,28
|
|MEGAP
|6,27
|98.981.515
|% -6,28
|
|THYAO
|105,10
|4.482.479.980
|% -1,41
|
|ASELS
|41,00
|4.028.828.467
|% 3,22
|
|EKGYO
|5,71
|3.438.180.554
|% 4,01
|
|KONTR
|192,10
|3.229.597.167
|% 9,96
|
|EREGL
|37,04
|2.743.077.241
|% 0,38
|
|EKGYO
|5,71
|3.438.180.554
|% 4,01
|
|SKBNK
|2,42
|668.255.694
|% -0,41
|
|ALBRK
|3,52
|897.360.162
|% 2,03
|
|ADESE
|1,43
|353.601.453
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,99
|2.228.544.265
|% 0,37
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6238
|% 0,08
|
|Euro
|19,0911
|19,1022
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,9360
|22,0460
|% -0,50
|
|Frank
|19,3646
|19,4813
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9419
|4,9666
|% 0,11
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|-7,00
|
|Tam
|7.002
|7.082
|-49,00
|
|Yarım
|3.406
|3.463
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|-0,68
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:57MARTI
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 495, 209 adet işlem
-
16:56IEYHO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 708, 114 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 71 kaybederek (% -1.05 ) 4, 867
-
16:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GESAN, SEYKM
-
16:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EKGYO