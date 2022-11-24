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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.11.2022 21:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 28.11.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi İlk katılma payı satış tarihinden itibaren 7 yıldır.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Erdal ARAL (2019-Devam) - Emekli (2016-2019) - İş Faktoring A.Ş. - Genel Müdür (2013-2016) - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür
Burak SEZERCAN (02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür (2016- 31.08.2021) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü
Selim KOCAOĞLU (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisans
Ayşe İZAT 01.01.2022- Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (22.06.2017- 31.12.2021) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Yard.

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisans

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081924


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