***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 28.11.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi İlk katılma payı satış tarihinden itibaren 7 yıldır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Erdal ARAL (2019-Devam) - Emekli (2016-2019) - İş Faktoring A.Ş. - Genel Müdür (2013-2016) - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Genel MüdürBurak SEZERCAN (02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür (2016- 31.08.2021) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm MüdürüSelim KOCAOĞLU (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisansAyşe İZAT 01.01.2022- Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (22.06.2017- 31.12.2021) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Yard.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSelim KOCAOĞLU (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisansİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081924BIST