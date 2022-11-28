***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.11.2022 09:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HÜSEYİN GAYDE 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
NURİ OĞUZ AYHAN 01.01.2021 2021- Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-Müdür, 2017-2021 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2015-2017 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
GÖKÇE KINCAL Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082437
BIST
17:044.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 82,57
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:0418,6218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0118
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:0419,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0530
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:041.048,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.048,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:02
|CEOEM
|16,50
|123.108.745
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.215.935
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.029.560
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.698.128
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|255.825.023
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,49
|54.075.593
|% -8,78
|
|IHAAS
|87,30
|66.617.399
|% -8,25
|
|MIATK
|129,00
|146.474.845
|% -8,12
|
|THYAO
|116,10
|8.640.138.058
|% 2,02
|
|PETKM
|18,21
|4.607.875.613
|% 4,96
|
|EREGL
|42,22
|4.211.284.554
|% 0,81
|
|ASELS
|48,80
|3.998.354.090
|% 1,24
|
|ISCTR
|10,55
|3.755.107.566
|% 2,93
|
|EKGYO
|6,99
|3.315.946.513
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,78
|1.268.468.867
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,55
|3.755.107.566
|% 2,93
|
|YKBNK
|12,01
|3.620.268.740
|% 4,89
|
|VAKBN
|10,16
|2.690.105.354
|% 6,28
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6116
|18,6191
|% -0,08
|
|Euro
|19,4424
|19,4537
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4087
|22,5211
|% -0,29
|
|Frank
|19,6527
|19,7711
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% -0,12
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-4,01
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.010
|7.074
|-35,00
|
|Yarım
|3.400
|3.458
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.729
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,88
|0,01
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-2,08
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17SEGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 573, 073 adet işlem
-
17:16AVOD
Yüzde 6.48 oranında artışla 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 689, 508 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 47 artarak (% 1.72 ) 5, 356
-
17:15XU100
Endeks 4, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 97, 602.00 milyon TL de
-
17:15SEKUR
Yüzde 6.50 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 698, 157 adet işlem