***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.11.2022 09:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan 08.03.2021 2021-Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-Müdür, 2017-2021 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Müdür Yardımcısı, 2015-2017 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082439
BIST
17:104.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 76,19
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:1018,6163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:1019,4384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:101.047,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,00
|Açılış
|: 1.047,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PCILT
|36,52
|45.051.399
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.216.832
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,50
|123.695.331
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|PRKAB
|37,42
|189.948.505
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|37,94
|262.114.615
|% -9,19
|
|MZHLD
|15,48
|55.009.961
|% -8,83
|
|MIATK
|128,80
|147.103.903
|% -8,26
|
|IHAAS
|87,55
|67.004.447
|% -7,99
|
|THYAO
|116,10
|8.667.457.205
|% 2,02
|
|PETKM
|18,23
|4.622.575.717
|% 5,07
|
|EREGL
|42,18
|4.262.384.034
|% 0,72
|
|ASELS
|48,94
|4.051.455.938
|% 1,54
|
|ISCTR
|10,54
|3.794.982.097
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,99
|3.327.502.407
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,81
|1.291.858.920
|% 6,04
|
|ISCTR
|10,54
|3.794.982.097
|% 2,83
|
|YKBNK
|11,99
|3.639.530.829
|% 4,72
|
|VAKBN
|10,21
|2.708.844.558
|% 6,80
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6105
|18,6201
|% -0,07
|
|Euro
|19,4340
|19,4441
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,3660
|22,4782
|% -0,48
|
|Frank
|19,6347
|19,7530
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% -0,11
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,75
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.002
|7.067
|-42,00
|
|Yarım
|3.396
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-2,20
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23OYAYO
Yüzde 4.69 oranında artışla 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 849, 157 adet işlem
-
17:22MAALT
Yüzde 6.71 oranında artışla 353.20 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 503 adet işlem
-
17:21IZINV
Yüzde 5.51 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 703, 088 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 85 artarak (% 1.66 ) 4, 350
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, NTGAZ, PEGYO, BRKO, SUNTK, YATAS, SNICA, PRKME, VANGD, CEOEM