***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.11.2022 09:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan 01.01.2021 01.2021-Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Müdür, 2017- Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Müdür Yardımcısı, 2015-2017 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2011-2014 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082442
BIST
17:094.955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 80,30
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:0918,6214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0122
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:0919,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0322
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:091.047,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.047,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:07
|CEOEM
|16,50
|123.619.695
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.215.935
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.029.560
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.809.584
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|257.327.565
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,48
|54.819.332
|% -8,83
|
|MIATK
|128,40
|146.912.839
|% -8,55
|
|IHAAS
|87,30
|66.804.971
|% -8,25
|
|THYAO
|116,00
|8.663.687.466
|% 1,93
|
|PETKM
|18,24
|4.616.824.435
|% 5,13
|
|EREGL
|42,16
|4.251.720.356
|% 0,67
|
|ASELS
|48,88
|4.024.909.714
|% 1,41
|
|ISCTR
|10,53
|3.782.831.314
|% 2,73
|
|EKGYO
|6,98
|3.324.798.487
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,79
|1.272.084.483
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,53
|3.782.831.314
|% 2,73
|
|YKBNK
|11,99
|3.634.711.273
|% 4,72
|
|VAKBN
|10,19
|2.701.775.168
|% 6,59
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6106
|18,6204
|% -0,07
|
|Euro
|19,4383
|19,4491
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,3772
|22,4894
|% -0,43
|
|Frank
|19,6389
|19,7572
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% -0,11
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,66
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|-11,00
|
|Tam
|7.023
|7.088
|-21,00
|
|Yarım
|3.406
|3.465
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.732
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,05
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-2,13
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22MAALT
Yüzde 6.71 oranında artışla 353.20 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 503 adet işlem
-
17:21IZINV
Yüzde 5.51 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 703, 088 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 85 artarak (% 1.66 ) 4, 350
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, NTGAZ, PEGYO, BRKO, SUNTK, YATAS, SNICA, PRKME, VANGD, CEOEM
-
17:20
HALKB, ULUFA, VAKBN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında