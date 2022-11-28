***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.11.2022 09:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.01.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan 01.01.2021 01.2021-Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Müdür, 2017- Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Müdür Yardımcısı, 2015-2017 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2011-2014 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
GÖKÇE KINCAL Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082445
BIST
17:104.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 76,19
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:1018,6163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:1019,4384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:101.047,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,00
|Açılış
|: 1.047,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PCILT
|36,52
|45.051.399
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.218.066
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,50
|123.695.331
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.923.792
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,04
|263.571.724
|% -8,95
|
|MZHLD
|15,50
|55.153.475
|% -8,72
|
|MIATK
|128,70
|147.261.174
|% -8,33
|
|IHAAS
|87,40
|67.075.564
|% -8,15
|
|THYAO
|115,90
|8.676.964.317
|% 1,85
|
|PETKM
|18,20
|4.630.139.321
|% 4,90
|
|EREGL
|42,18
|4.267.998.050
|% 0,72
|
|ASELS
|48,86
|4.062.456.981
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,52
|3.818.880.752
|% 2,63
|
|EKGYO
|6,99
|3.328.831.085
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,80
|1.309.130.070
|% 5,66
|
|ISCTR
|10,52
|3.818.880.752
|% 2,63
|
|YKBNK
|11,98
|3.652.291.354
|% 4,63
|
|VAKBN
|10,22
|2.719.689.540
|% 6,90
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6105
|18,6201
|% -0,07
|
|Euro
|19,4340
|19,4441
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,3601
|22,4723
|% -0,50
|
|Frank
|19,6315
|19,7498
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9382
|4,9629
|% -0,11
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.001
|7.066
|-43,00
|
|Yarım
|3.395
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-2,23
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23OYAYO
Yüzde 4.69 oranında artışla 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 849, 157 adet işlem
-
17:22MAALT
Yüzde 6.71 oranında artışla 353.20 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 503 adet işlem
-
17:21IZINV
Yüzde 5.51 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 703, 088 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 85 artarak (% 1.66 ) 4, 350
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, NTGAZ, PEGYO, BRKO, SUNTK, YATAS, SNICA, PRKME, VANGD, CEOEM