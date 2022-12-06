***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2022 10:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 04.12.2017 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Ayşe İZAT 04.12.2017 (2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Ali Erdal Aral 29.08.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2019-Devam) - Emekli (2016-2019) - İş Faktoring A.Ş. - Genel Müdür (2013-2016) - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür
Burak Sezercan 23.03.2022 İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084645
BIST
10:214.957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,80
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.957
En Düşük
4.910
10:2118,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:2119,5368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0120
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:211.061,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.061,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:19
|BARMA
|122,10
|13.042.966
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|3.427.953
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|3.430.267
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|15.428.345
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.010.748
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|277.279.236
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|104.348.980
|% -9,98
|
|MIATK
|105,70
|16.159.956
|% -9,97
|
|PRDGS
|11,47
|18.093.540
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,40
|2.117.192.933
|% 7,21
|
|EREGL
|43,08
|1.497.159.809
|% 1,51
|
|THYAO
|139,10
|1.313.977.021
|% 0,36
|
|ENKAI
|27,04
|640.332.252
|% 1,43
|
|TUPRS
|482,70
|608.907.932
|% 2,01
|
|KRDMD
|17,40
|2.117.192.933
|% 7,21
|
|EKGYO
|7,31
|376.737.554
|% 0,55
|
|ADESE
|1,95
|99.109.275
|% 5,41
|
|TSKB
|4,07
|203.435.601
|% 1,50
|
|SKBNK
|2,69
|131.865.391
|% 0,75
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6401
|% 0,01
|
|Euro
|19,5277
|19,5369
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6395
|22,7531
|% 0,06
|
|Frank
|19,6554
|19,7738
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,17
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|1,31
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.117
|7.181
|13,00
|
|Yarım
|3.452
|3.511
|6,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.755
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,40
|0,08
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|0,63
|