***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2022 10:30
üdür (2016- 31.08.2021) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Selim KOCAOĞLU 01.08.2020 (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisans
Ayşe İZAT 04.12.2017 01.01.2022- Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (22.06.2017- 31.12.2021) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Yard. 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084647
BIST
10:284.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -17,77
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.957
En Düşük
4.910
10:2818,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:2819,5557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:281.060,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.060,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BARMA
|122,10
|13.830.389
|% 10,00
|
|OZSUB
|13,58
|3.841.782
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|16.596.177
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.727.576
|% 9,96
|
|EMNIS
|65,15
|296.433
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|330.468.146
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|114.446.286
|% -9,98
|
|ALFAS
|199,30
|143.903.355
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|17.939.772
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,42
|2.459.154.428
|% 7,33
|
|EREGL
|43,00
|1.681.462.497
|% 1,32
|
|THYAO
|138,60
|1.586.946.851
|% 0,00
|
|ASELS
|50,55
|813.080.833
|% 1,55
|
|ENKAI
|27,20
|805.369.306
|% 2,03
|
|KRDMD
|17,42
|2.459.154.428
|% 7,33
|
|EKGYO
|7,29
|473.402.340
|% 0,28
|
|TSKB
|4,07
|245.973.386
|% 1,50
|
|ADESE
|1,93
|114.161.344
|% 4,32
|
|SKBNK
|2,69
|139.480.790
|% 0,75
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6423
|% 0,02
|
|Euro
|19,5463
|19,5543
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6536
|22,7672
|% 0,12
|
|Frank
|19,6582
|19,7767
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,03
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,03
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.121
|7.185
|17,00
|
|Yarım
|3.454
|3.513
|8,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,09
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|0,84
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:42YESIL
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 079 adet işlem
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, YKBNK
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.02 ) 4, 336
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, BARMA, UZERB, KRDMA, EMNIS, KRDMB
-
10:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, HUNER, SNICA, SMRTG, MIATK, KONTR, YESIL, ALFAS, PRDGS, SASA