***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2022 10:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Murat Karluk ÇETİNKAYA 04.03.2019 Türkiye İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yön. Bölümü/ Gayrimenkul Yön. Birimi/ Müdür Yardımcısı (2011-devam) 20
Selim KOCAOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014) 5
Burak Sezercan 23.03.2022 İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016)
Seha Özgüç 01.01.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları/ Müdür Yardımcısı (01.01.2021-devam) Alternatif Yatırım Ürünleri/ Kıdemli PortföyYöneticisi (01.03.2019 – 31.12.2020) Akbank T.A.Ş. Proje Finansman Kredileri Yöneticisi (01.04.2018 – 28.02.2019) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Proje Geliştirme Yöneticisi (01.07.2016 – 01.04.2018) 8
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014) 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084654
BIST
10:254.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -8,31
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.957
En Düşük
4.910
10:2518,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:2519,5508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:251.061,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.061,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:23
|BARMA
|122,10
|13.285.091
|% 10,00
|
|OZSUB
|13,58
|3.618.459
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|15.713.480
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.669.021
|% 9,96
|
|EMNIS
|65,15
|296.433
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|287.003.999
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|109.071.337
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|77.861.068
|% -9,97
|
|HUNER
|10,66
|15.852.459
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,50
|2.356.675.600
|% 7,83
|
|EREGL
|43,16
|1.600.049.697
|% 1,70
|
|THYAO
|139,10
|1.431.602.833
|% 0,36
|
|ASELS
|50,65
|700.546.539
|% 1,75
|
|ENKAI
|27,06
|697.473.506
|% 1,50
|
|KRDMD
|17,50
|2.356.675.600
|% 7,83
|
|EKGYO
|7,29
|416.336.806
|% 0,28
|
|ADESE
|1,95
|106.728.890
|% 5,41
|
|TSKB
|4,08
|221.087.176
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,69
|134.673.886
|% 0,75
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6342
|18,6419
|% 0,02
|
|Euro
|19,5389
|19,5469
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6487
|22,7622
|% 0,10
|
|Frank
|19,6677
|19,7862
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|3,60
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.120
|7.185
|17,00
|
|Yarım
|3.453
|3.513
|8,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,10
|
|B. Petrol
|83,37
|83,37
|0,69
|