Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.12.2022 10:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Murat Karluk ÇETİNKAYA 04.03.2019 Türkiye İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yön. Bölümü/ Gayrimenkul Yön. Birimi/ Müdür Yardımcısı (2011-devam) 20
Selim KOCAOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014) 5
Burak Sezercan 23.03.2022 İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016)
Seha Özgüç 01.01.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları/ Müdür Yardımcısı (01.01.2021-devam) Alternatif Yatırım Ürünleri/ Kıdemli PortföyYöneticisi (01.03.2019 – 31.12.2020) Akbank T.A.Ş. Proje Finansman Kredileri Yöneticisi (01.04.2018 – 28.02.2019) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Proje Geliştirme Yöneticisi (01.07.2016 – 01.04.2018) 8

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014) 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084654


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:254.949
Değişim :  -0,17% |  -8,31
Açılış :  4.947  
Önceki Kapanış :  4.958  
En Yüksek
4.957 En Düşük
4.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 122,10 13.285.091 % 10,00  
OZSUB 13,58 3.618.459 % 9,96  
KRDMA 14,35 15.713.480 % 9,96  
KRDMB 14,24 10.669.021 % 9,96  
EMNIS 65,15 296.433 % 9,96  
daha fazla
10:23 Alış Satış %  
Dolar 18,6342 18,6419 % 0,02  
Euro 19,5389 19,5469 % -0,01  
Sterlin 22,6487 22,7622 % 0,10  
Frank 19,6677 19,7862 % -0,05  
Riyal 4,9429 4,9677 % 0,00  
daha fazla
10:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 3,60  
Altın Gr. 1.061 1.061 2,21  
Cumhuriyet 7.178 7.287 -5,00  
Tam 7.120 7.185 17,00  
Yarım 3.453 3.513 8,00  
Çeyrek 1.732 1.756 4,00  
Gümüş.Ons 22,38 22,40 0,18  
Gümüş Gr. 13,40 13,42 0,10  
B. Petrol 83,37 83,37 0,69  
Seans Raporu 10:23
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru