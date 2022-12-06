***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2022 10:36
AOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014) 5
Burak Sezercan 23.03.2022 İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016)
Seha Özgüç 01.01.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları/ Müdür Yardımcısı (01.01.2021-devam) Alternatif Yatırım Ürünleri/ Kıdemli PortföyYöneticisi (01.03.2019 – 31.12.2020) Akbank T.A.Ş. Proje Finansman Kredileri Yöneticisi (01.04.2018 – 28.02.2019) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Proje Geliştirme Yöneticisi (01.07.2016 – 01.04.2018) 8
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 04.03.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (01.09.2014-devam) Kurumsal Özel Portföy/ Müdür Yrd.-Müdür (2013-2014) 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent/İstanbul 0850 290 31 73 0212 386 29 05 destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084657
BIST
11:034.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 3,97
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:0318,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:0319,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0462
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:031.062,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.062,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:01
|BARMA
|122,10
|24.702.662
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.534.873
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.203.313
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|17.876.957
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|11.054.697
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|368.413.859
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|140.621.709
|% -9,98
|
|ALFAS
|199,30
|158.137.560
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|26.144.007
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,33
|3.599.128.233
|% 6,78
|
|EREGL
|42,96
|2.447.742.741
|% 1,23
|
|THYAO
|138,90
|2.381.081.874
|% 0,22
|
|ENKAI
|27,54
|1.548.273.924
|% 3,30
|
|ASELS
|50,60
|1.240.519.555
|% 1,65
|
|KRDMD
|17,33
|3.599.128.233
|% 6,78
|
|ADESE
|1,86
|179.059.782
|% 0,54
|
|EKGYO
|7,27
|625.851.339
|% 0,00
|
|TSKB
|4,06
|297.400.814
|% 1,25
|
|SKBNK
|2,69
|160.552.542
|% 0,75
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6410
|% 0,02
|
|Euro
|19,5836
|19,5950
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,6798
|22,7936
|% 0,24
|
|Frank
|19,6851
|19,8037
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.129
|7.191
|23,00
|
|Yarım
|3.457
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|