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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2023 18:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks İş Bankası İştirakleri fiyat endeksidir. Endeks, T.İş Bankası A.Ş. ve sermayesinde T.İş Bankası A.Ş.?nin doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve Borsa İstanbul pazarlarında A veya B listesinde işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak pay senetlerinin belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.?ye gönderilmesi İş Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks değeri, endekste yer alan hisseler, anılan hisselerin ağırlıkları, endeks içeriğinin güncellenme sıklığı ve endeks ile ilgili diğer detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.?nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) yer almaktadır. İş Bankası İştirakleri fiyat endeksinin günlük değeri ayrıca veri dağıtım kanallarınca da yayımlanmaktadır. (Endeks Kodu: ISIST) Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIAŞ?ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092389


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Cumhuriyet 7.411 7.523 42,00  
Tam 7.435 7.506 73,00  
Yarım 3.601 3.669 36,00  
Çeyrek 1.806 1.834 18,00  
Gümüş.Ons 23,95 24,00 0,04  
Gümüş Gr. 14,40 14,43 0,03  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
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