***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.01.2023 16:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Kurucu tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari alım adeti 1pay ve katları olarak belirlenmiştir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra O/N repo yapılarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Fonun katılma paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. Privia bankacılık hizmeti kapsamındaki özel bankacılık müşterileri tarafından yapılır. Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari alım adeti 1.000.000 pay olmak üzere, 1.000.000 pay ve katları olarak belirlenmiştir. Kurucu tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari alım adeti 1 pay ve katları olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102600
BIST
17:155.175
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 189,89
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.180
En Düşük
4.981
17:1518,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
17:1520,3411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0098
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
17:151.156,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.156,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler17:15
|SDTTR
|75,35
|351.947.828
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|168.133.670
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.088.750
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|41.129.041
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.399.192
|% 10,00
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|POLTK
|1.640,50
|93.990.094
|% -4,63
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,50
|20.464.040
|% -4,18
|
|BALAT
|23,90
|532.011
|% -3,24
|
|THYAO
|143,30
|8.407.732.370
|% 6,38
|
|KOZAL
|578,20
|4.487.744.494
|% 8,89
|
|EREGL
|40,90
|4.257.612.480
|% 1,34
|
|TUPRS
|537,80
|4.055.379.201
|% 5,41
|
|KRDMD
|19,01
|4.015.665.016
|% 1,82
|
|EKGYO
|8,07
|3.532.952.205
|% 2,41
|
|ODAS
|9,06
|3.123.609.085
|% -1,95
|
|YKBNK
|9,48
|2.042.799.699
|% 2,93
|
|KRDMD
|19,01
|4.015.665.016
|% 1,82
|
|AKBNK
|16,94
|2.872.067.009
|% 2,36
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7866
|18,7900
|% 0,04
|
|Euro
|20,3302
|20,3411
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,8500
|22,9646
|% -0,26
|
|Frank
|20,2072
|20,3289
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,05
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,68
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.829
|7.885
|75,00
|
|Yarım
|3.815
|3.858
|36,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,58
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,95
|
Seans Raporu
17:15
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17:31XU100
Endeks 5, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 81 üstünde . İşlem hacmi 80, 505.00 milyon TL de
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17:28SEKFK
Yüzde 9.67 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 099, 450 adet işlem
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 13 artarak (% 3.93 ) 4, 602
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17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, TMSN, AKCNS, SDTTR, BFREN, VKING, VKGYO, TLMAN, UMPAS, SOKE
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17:26
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