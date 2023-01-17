***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.01.2023 14:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30?dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Fon'un büyümesinin gerek fon performansı üzerinde yapabileceği olumsuz etkilerden, gerekse piyasa koşullarında oluşabilecek likidite risklerinden ötürü, Fon'un mevcut yatırımcılarını korumak adına Fon'un katılma payı üst adedi 700.000.000 (yediyüzmilyon) pay olarak belirlenmiştir. Satılan katılma pay adedi 700.000.000 (yediyüzmilyon) paya ulaştığında Fon katılma paylarının satışı durdurulacaktır. Öte yandan, katılma paylarının Fon tarafından geri alınması işlemi durdurulmayacak olup yatırımcıların Fon katılma paylarının Fon'a iadesi talepleri karşılanacaktır. Katılma paylarının Fon'a iade talepleri gerçekleştirildikçe söz konusu 700.000.000 (yediyüzmilyon) pay limitine ulaşılana dek Fon katılma paylarının satışına devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102782
BIST
14:415.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 43,85
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:4118,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:4120,3590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:411.151,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.151,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ARMDA
|337,70
|20.365.399
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|20.857.336
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.602.650
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.929.111
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.452.428
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|833.473
|% -9,31
|
|POLTK
|1.523,80
|64.261.808
|% -7,09
|
|MSGYO
|7,03
|39.328.187
|% -5,38
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|40,96
|7.648.183.110
|% -0,15
|
|KRDMD
|20,12
|7.543.249.294
|% 6,29
|
|THYAO
|144,50
|6.468.346.354
|% 0,07
|
|TUPRS
|558,30
|3.982.337.964
|% 3,33
|
|ASELS
|57,75
|2.849.536.773
|% -0,35
|
|KRDMD
|20,12
|7.543.249.294
|% 6,29
|
|EKGYO
|8,40
|2.572.993.017
|% 2,69
|
|EREGL
|40,96
|7.648.183.110
|% -0,15
|
|YKBNK
|9,68
|1.633.926.090
|% -0,51
|
|PETKM
|18,30
|2.458.216.769
|% 0,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7910
|18,7972
|% 0,06
|
|Euro
|20,3440
|20,3499
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,9019
|23,0167
|% 0,26
|
|Frank
|20,3042
|20,4265
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,02
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-6,66
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|7.786
|7.904
|-10,00
|
|Tam
|7.826
|7.880
|-20,00
|
|Yarım
|3.813
|3.856
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,93
|