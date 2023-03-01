***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 20.02.2023Fonun Süresi Fonun süresi ilk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 7 yıldır. Bu sürenin son 1 yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, mevzuatın izin verdiği yöntemlerle girişim şirketlerine ve mevzuatın izin verdiği diğer yatırım araçlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.Fon ağırlıklı olarak dijital teknoloji çözümleri üreten girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ancak Yatırım Komitesi tarafından uygun görülmesi halinde Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Fon halka açık olan veya olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip anonim ve limitet şirketlere doğrudan veya dolaylı sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ?de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğ?de tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilir.Fon, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına ve payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına veya kira sertifikalarına yatırım yapabilir.Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.Fon yukarıda sayılanlara ek olarak fırsatların oluşması durumunda Tebliğ?de girişim sermayesi yatırımı olarak tanımlanan diğer yatırımları da yapabilir.Yatırım yapıldığı tarih itibariyle yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80?i Türkiye?de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir olmak, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmak olacaktır.Ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİhraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) iş günlük süre kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Nitelikli yatırımcılar kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden dönemde her iş günü pay alma talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılabilir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. 1Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00274 1Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 20.02.2023 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Erdal ARAL 20.02.2023 (2019-Devam) - Emekli (2016-2019) - İş Faktoring A.Ş. - Genel Müdür (2013-2016) - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Genel MüdürBurak SEZERCAN 20.02.2023 (02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür (2016- 31.08.2021) - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm MüdürüSelim KOCAOĞLU 20.02.2023 İş Portföy Yönetimi A.Ş. (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme LisansıAyşe İZAT 20.02.2023 (01.01.2022- Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (22.06.2017- 31.12.2021) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Yard. (2013-2017) - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Kurumsal Finansman/ Müdür Yard. 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıC. Özgür GÜNERİ 20.02.2023 (2021-Devam) - Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı (2021-Devam) - Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı (2018-Devam) - BtcTurk - Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu BaşkanıOzan YURTSEVEN 20.02.2023 (2021-Devam) - Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (2021-Devam) - Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (2016- Devam) - Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş - CTOTevfik KINIK 20.02.2023 (Aralık 2021-Devam) - Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Mart 2021-Devam) - Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (BtcTurk) - Yönetim Kurulu Üyesi (Mart 2021-Devam) - Nuh Çimento - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Mart 2020-Devam) - Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Mart 2019-Ocak 2020) - Demirören Holding - CEO (Eylül 2016-Mart 2019) - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. -Genel Müdür YardımcısıAyça AKTOLGA ÖZTÜRK 20.02.2023 (2021-Devam) Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (2021-Devam) Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018- Devam) BtcTurk – Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. - Baş Hukuk Müşaviri – Kanuni Temsilci (2015-2018) - Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Şirket AvukatıEda Elif ÖZBEK 20.02.2023 (2020-Devam) - BtcTurk - Pazarlama Direktörü (2018-2020) - BtcTurk - Pazarlama Müdürü (2016-2017) -Ekspress Yatırım - Pazarlama MüdürüNevzat Hakan GÜRBÜZ 20.02.2023 (Mart 2021-Devam) - BtcTurk – Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş - Yatırım Direktörü (Ocak 2018-Mart 2021) - QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yatırım Bankacılığı - Grup Yöneticisi (Ocak 2013-Ocak 2018) - QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yatırım Bankacılığı - Birim YöneticisiFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSelim Kocaoğlu 20.02.2023 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118342BIST