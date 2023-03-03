***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ?de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır. Talep toplama dönemi sonrasında Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (üçüncü iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden ilgili haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Örneğin, hafta içi tüm günleri iş günü olan bir haftada Çarşamba günü saat 13:30?a kadar verilen alım talimatları, Çarşamba gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden Perşembe günü yerine getirilir. Talep toplama dönemi sonrasında BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü iş günü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki haftanın üçüncü iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dördüncü iş gününde yerine getirilir. A ve B Grubu Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. 1 A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0027 1 1 Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Gayde 28.11.2022 2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıDoruk Ergun 28.11.2022 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 01.04.2020-31.07.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Proje Yöneticisi 01.01.2017-31.03.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdürü 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0850 290 31 73 0212 386 29 05 destek@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119884BIST