***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.03.2023 13:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacaktır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör orta vadeli borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin azami %20?si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127312
BIST
14:025.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 22,04
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0219,0472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0220,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0632
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:021.210,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.210,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.691.788
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.314.042
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.029.715
|% -9,87
|
|GEREL
|13,19
|122.951.008
|% -8,34
|
|PKENT
|126,80
|152.336.218
|% -8,25
|
|EMKEL
|11,79
|48.172.187
|% -7,60
|
|EREGL
|37,36
|3.882.294.238
|% 0,70
|
|ASTOR
|59,25
|3.611.785.877
|% -2,07
|
|OYAKC
|41,18
|3.038.430.120
|% 7,52
|
|KRDMD
|20,06
|2.277.602.208
|% 2,71
|
|GOKNR
|22,86
|1.484.009.212
|% -3,54
|
|EKGYO
|6,97
|1.178.189.686
|% 3,72
|
|KRDMD
|20,06
|2.277.602.208
|% 2,71
|
|EREGL
|37,36
|3.882.294.238
|% 0,70
|
|ISCTR
|13,73
|1.138.392.398
|% 0,22
|
|OYAKC
|41,18
|3.038.430.120
|% 7,52
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0412
|19,0447
|% 0,03
|
|Euro
|20,7271
|20,7406
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3253
|23,4423
|% 0,16
|
|Frank
|20,6872
|20,8118
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0545
|5,0799
|% 0,00
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|8,09
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|7,10
|
|Cumhuriyet
|8.167
|8.290
|129,00
|
|Tam
|8.188
|8.266
|6,00
|
|Yarım
|4.014
|4.045
|3,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.022
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|-0,52
|