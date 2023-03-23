***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.03.2023 13:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIAŞ?ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127314
BIST
14:025.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 21,20
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0219,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0220,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0660
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:021.210,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.210,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:02
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.696.918
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.185.254
|% -9,87
|
|PKENT
|126,30
|156.275.557
|% -8,61
|
|GEREL
|13,17
|123.353.947
|% -8,48
|
|EMKEL
|11,81
|48.352.898
|% -7,45
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ASTOR
|59,30
|3.622.225.579
|% -1,98
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|GOKNR
|22,84
|1.486.623.310
|% -3,63
|
|EKGYO
|6,96
|1.183.201.787
|% 3,57
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ISCTR
|13,74
|1.144.859.547
|% 0,29
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0380
|19,0423
|% 0,02
|
|Euro
|20,7252
|20,7402
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3275
|23,4445
|% 0,17
|
|Frank
|20,6863
|20,8109
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0538
|5,0791
|% -0,01
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,82
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.181
|8.259
|-1,00
|
|Yarım
|4.011
|4.041
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,64
|