***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2023 16:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin 13.04.2023 2022-Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2017- 2022 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan 13.04.2023 2021-Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-Müdür, 2017-2021 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Müdür Yardımcısı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137635
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0292
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1917
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.268,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 17,28
|Açılış
|: 1.268,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3308
|19,3351
|% 0,15
|
|Euro
|21,3979
|21,4172
|% 0,90
|
|Sterlin
|24,1407
|24,2618
|% 0,42
|
|Frank
|21,7078
|21,8386
|% 1,14
|
|Riyal
|5,1389
|5,1647
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|26,25
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,86
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.705
|8.787
|112,00
|
|Yarım
|4.251
|4.300
|55,00
|
|Çeyrek
|2.126
|2.150
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-0,28
|