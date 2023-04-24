***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:BİST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleşen işlemler: Milyonda 5,5*Gün sayısı +BSMVKira Sertifikaları için Yüzbinde 1,4+BSMVKira Sertifikaları seans dışı işlemler için Yüzbinde 2,8+BSMVKıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140453BIST