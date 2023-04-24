***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.04.2023 14:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleşen işlemler: Milyonda 5,5*Gün sayısı +BSMV
Kira Sertifikaları için Yüzbinde 1,4+BSMV
Kira Sertifikaları seans dışı işlemler için Yüzbinde 2,8+BSMV
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140453
BIST
15:165.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,19
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1619,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1621,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1286
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:161.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.641.726
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|275.509.689
|% -6,18
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|MEPET
|4,80
|56.596.392
|% -5,70
|
|AVGYO
|3,26
|15.531.667
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.058.630.702
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,10
|1.372.019.608
|% 7,89
|
|EREGL
|34,30
|1.347.560.177
|% -0,46
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|EKGYO
|6,67
|519.500.356
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|820.460.599
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|661.419.740
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,81
|1.032.552.591
|% 0,62
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4027
|19,4087
|% 0,04
|
|Euro
|21,3697
|21,3825
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,0657
|24,1864
|% 0,01
|
|Frank
|21,7039
|21,8346
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,03
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.238
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.951
|9.085
|-55,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,15
|
Seans Raporu
15:14
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