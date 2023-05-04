***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2023 12:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak isteyen nitelikli yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı satın almak isteyen nitelikli yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Özel Bankacılık Şubeleri, Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubeleri, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. 1 Fon alım talimatına konu tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği güne kadar ters repo veya İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nda nemalandırılır. Fon nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliği taşımaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146745
BIST
12:434.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 77,18
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
12:4319,4871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
12:4321,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0440
|Açılış
|: 22,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
12:431.276,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.276,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler12:43
|POLTK
|2.330,50
|21.460.597
|% 9,98
|
|ASUZU
|136,80
|31.920.070
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|35.024.377
|% 9,96
|
|NATEN
|138,00
|46.884.689
|% 9,96
|
|AZTEK
|22,10
|59.306.016
|% 9,95
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|KUVVA
|32,90
|152.557
|% -8,10
|
|IHAAS
|158,30
|7.627.313
|% -6,61
|
|DIRIT
|5,11
|14.599
|% -5,37
|
|SAMAT
|22,50
|19.922.014
|% -4,01
|
|THYAO
|129,40
|1.972.234.584
|% 0,15
|
|KOZAL
|17,18
|1.588.100.258
|% 5,01
|
|EUPWR
|78,75
|1.314.856.251
|% 0,38
|
|EREGL
|31,30
|1.070.403.144
|% 0,00
|
|TUPRS
|69,10
|1.056.863.381
|% 0,14
|
|KOZAL
|17,18
|1.588.100.258
|% 5,01
|
|EKGYO
|5,59
|356.806.543
|% 1,08
|
|ISCTR
|10,78
|405.455.279
|% 1,70
|
|YKBNK
|9,49
|355.591.530
|% 0,96
|
|EREGL
|31,30
|1.070.403.144
|% 0,00
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4830
|19,4871
|% 0,10
|
|Euro
|21,5662
|21,5768
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,4275
|24,5500
|% 0,22
|
|Frank
|21,8660
|21,9977
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1803
|5,2063
|% 0,15
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-1,99
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|9.096
|9.234
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.479
|4.555
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.285
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,02
|0,01
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|0,94
|