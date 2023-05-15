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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.05.2023 16:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar:
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (pay senedi, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.
Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV
Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV
Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV
Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV
Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV
Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,7+BSMV
VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
BIST Hisse Ödünç İşlemleri: Günlük azami yüzbinde 7,5+BSMV
(Fon, ödünç işlemleri piyasasında Yurtdışı Pay Senedi ve diğer yabancı varlıklarını ödünç olarak vermemektedir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151422


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ONCSM 62,85 25.696.198 % 9,97  
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Altın Gr. 1.274 1.275 9,57  
Cumhuriyet 9.219 9.359 -744,00  
Tam 9.131 9.405 -624,91  
Yarım 4.503 4.665 -199,00  
Çeyrek 2.245 2.333 -92,00  
Gümüş.Ons 24,04 24,07 0,08  
Gümüş Gr. 15,20 15,22 0,13  
B. Petrol 74,81 74,81 0,64  
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