***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar:Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (pay senedi, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMVO/N Repo: Milyonda 5,5+BSMVO/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMVVadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMVVadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMVTahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMVTahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMVTakasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMVTakasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,7+BSMVVİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMVVİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMVBIST Hisse Ödünç İşlemleri: Günlük azami yüzbinde 7,5+BSMV(Fon, ödünç işlemleri piyasasında Yurtdışı Pay Senedi ve diğer yabancı varlıklarını ödünç olarak vermemektedir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151422BIST