***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.05.2023 18:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra O/N repo yapılarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Fon katılma paylarında tek seferde alınabilecek azami alım adeti 3.750.000 pay olarak belirlenmiştir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0052 1,90 0,0052 1,90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152824
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0428
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.258,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.258,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8258
|19,8303
|% 0,09
|
|Euro
|21,4474
|21,4579
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,5588
|24,6820
|% -0,11
|
|Frank
|21,9919
|22,1243
|% 0,24
|
|Riyal
|5,2718
|5,2983
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.667
|60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.313
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,11
|15,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|0,41
|
Seans Raporu
18:00
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