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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.05.2023 21:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin 01.01.2023 01.01.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı, 01.07.2017-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan 08.03.2021 01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152943


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Altın Gr. 1.254 1.257 1,39  
Cumhuriyet 9.147 9.285 -9,00  
Tam 9.092 9.329 -20,61  
Yarım 4.500 4.662 0,00  
Çeyrek 2.243 2.310 0,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 -0,22  
Gümüş Gr. 15,06 15,09 0,03  
B. Petrol 75,94 75,94 -0,08  
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