***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSenem Fulya Uğurlu 15.04.2020 01.02.2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı, 01.01.2017-31.01.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBarış Keskin 10.01.2018 01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4.LEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154328BIST