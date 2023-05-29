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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.05.2023 15:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Senem Fulya Uğurlu 15.04.2020 01.02.2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı, 01.01.2017-31.01.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Barış Keskin 10.01.2018 01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4.LEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 0850 290 31 73 02123862905 destek@isportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154328


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Altın Gr. 1.256 1.256 6,13  
Cumhuriyet 8.960 9.095 -222,00  
Tam 8.909 9.154 -219,78  
Yarım 4.367 4.549 -33,00  
Çeyrek 2.190 2.275 -16,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,18 -0,14  
Gümüş Gr. 14,96 14,98 -0,00  
B. Petrol 77,11 77,11 0,13  
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